Elazığ Belediyesi tarafından kadınların e-ticaret alanında aktif olmalarını, bilgi ve becerilerini geliştirerek iş gücüne katılımlarını sağlamak hedefiyle eğitimler veriliyor.Elazığ Belediyesi, girişimci kadınların istihdam ve üretimde yer almalarına yardımcı olmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezinde (EBEGEM) e-ticaret alanında kadınların kişisel gelişimlerine katkı sunma hedefi ile eğitimler düzenleniyor.Eğitmen Hakan Özcan tarafından gerçekleştirilen kurslarda, kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha aktif rol almalarını sağlamaya yardımcı olunarak birçok konuda bilgiler aktarılıyor. Toplam 3 hafta, haftada 3 gün ve toplam 40 saat gerçekleştirilecek olan eğitimlerde; e-ticaret nedir, nasıl çalışır, Türkiye’de ve dünyada e-ticaretin gelişimi, ürün seçimi ve hedef kitle belirleme, rakip analizi yapma gibi konular ele alınıyor.Elazığ Belediyesi ve Elazığ Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen eğitimler, kadınların e-ticaret alanında bilgi ve becerilerini geliştirerek iş gücüne katılımlarını desteklemeyi amaçlarken, programa katılan kursiyerlere eğitimlerin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikaları verilecek.