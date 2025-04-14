Elazığ Belediyesi, Türkiye’nin sınav öncesi motivasyon eğitiminde en etkili isimlerinden "Gri Koç" ismi ile bilinen Gökhan Müftüoğlu’nu, "Gelecek Sensin" Projesi kapsamında gençlerle seminerde bir araya getirecek.Alt yapıdan üst yapıya, kültürden sanata, sosyal belediyecilikten spora kadar her alanda hayata geçirdiği projelerle şehri geleceğe taşımaya devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gençlere yönelik hizmetlerini de artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunarak donanımlı bireyler yetiştirilmesi hedefi ile gerçekleştirilen "Gelecek Sensin" Projesi doğrultusunda öğrencilere yönelik deneme sınavları, seminerler ve konferanslar, moral konserleri, tercih danışmanlık hizmetleri, ücretsiz kurs imkanı ve ücretsiz materyal desteği devam ediyor. "Gelecek Sensin" Projesi adı altında son olarak hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan adaylara yönelik gerçek sınav standartlarında ücretsiz deneme sınavı düzenlenirken, yarın ise öğrencilere yönelik motivasyon semineri gerçekleştirilecek.Elazığ Belediyesi ve Pratik Hafıza Kurs Merkezi iş birliğiyle düzenlenecek motivasyon seminerleri kapsamında Türkiye’nin sevilen eğitimci ve yazarlarından "Gri Koç" ismiyle bilinen Gökhan Müftüoğlu gençlerle buluşacak. Geçtiğimiz yıl "Sınav Kazandıran Taktikler" teması ile Elazığ’da binlerce öğrencinin katılımıyla seminer gerçekleştiren "Gri Koç", 15 Nisan Salı günü saat 11.00’da Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezinde ücretsiz olarak yine öğrencilere sınav kazandıracak taktikleri anlatacak.