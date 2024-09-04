Elazığ’da eğitimlerini tamamlayan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma (ELBAK) ekibine sertifikaları verildi.Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Elazığ Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından, belediye bünyesinde gönüllü belediye personellerinin oluşturduğu 38 kişilik ELBAK ekibi, kuruldu. Afet İşleri Müdürlüğü ile Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucunda ELBAK, Deprem Arama Kurtarma Eğitimi (DAKE) ile tatbikat ve uygulamalı saha eğitimlerini başarıyla tamamladı. ELBAK, afet öncesi hazırlık eğitimi ile tecrübe edinirken arama kurtarma ekipmanlarının kullanımını öğrendi. Gönüllü ekip ayrıca tatbikatlara katılarak saha eğitimleri ile olası afet durumlarında sahaya çıkarak vatandaşların yardımına koşabilecek deneyime sahip oldu. Eğitimlerin ardından sertifika almaya hak kazanan Elazığ Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyeleri için Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde sertifika töreni düzenlendi. Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, AFAD Elazığ İl Müdür Yardımcısı Birkan Baş, Elazığ Belediyesi Birim Müdürleri ve AFAD yetkilileri katıldı.Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, “Belediye bünyesinde çalışarak afet işlerinde arama kurtarma gibi kutsal bir göreve gönüllü oldukları için personelimizi tebrik ediyorum. Elazığ Belediyesi olarak olası afetlerde gönüllü ekibimizle birlikte mücadele edeceğiz. Bu tür durumlarda diğer paydaşlarımızla birlikte Elazığ Belediyesi olarak sahaya inip vatandaşlarımızın yardımına koşacağız, hazırız” dedi.