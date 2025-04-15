Erzurum’da sınıf sayısı yetersiz olan inşaat ömrünü tamamlayan okulun yerine hayırseverlerin katkısı ile yeni bir okul yapılacak.Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Yunus Emre İlkokulunun sınıflık sayısının yetersizliği ve mevcut binaların inşaat ömrünü tamamlamış olması nedeniyle yıkılarak yerine Hayırsever Servet Küçükçalık ve Yılmaz Küçükçalık tarafından yaptırılacak 12 sınıflık ilkokul binasını imza altına aldı.Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve Hayırsever Küçükçalık ailesi adına Fatih Erdem’in hazır bulunduğu protokolde söz konusu ilkokulun yapımına haziran 2025 itibarıyla başlanıp 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında teslim edilmesi planlanmaktadır" denildi.