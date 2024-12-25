Erzurum’da ’’Eğitim ve Bilişim Paneli’’ düzenlendi.Millî Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğinde düzenlenen ’’Eğitim ve Bilişim Paneli’’ Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda gerçekleştirildi.Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, akademisyenler ve öğrencilerin katılım sağladığı panelde, teknolojinin eğitim ile entegrasyonu, dijital dönüşüm ve yapay zeka gibi başlıklar ele alındı.Moderatörlüğünü Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ali Yazıcı’nın yaptığı panelde; İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Özel, Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Proje Koordinatörü Halil Emre Seçgin ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Akademi Koordinatörü Rıza Budak birer sunum gerçekleştirdi.