Kars’ta Vali Ziya Polat Başkanlığında 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, müdür yardımcıları ve okul müdürleri katıldı.Toplantının açılışında konuşan Vali Ziya Polat, “Kars ilk başladığımızda ‘sevdamız eğitim’ demiştik. Her daim önceliğimiz eğitim olacak demiştik. KAFKAS Projesi’ni onun için çıkartmıştık. Biz burada kaldığımız sürece KAFKAS projesi devam edecek. Ancak sadece proje kağıt üzerinde değil, sahada da siz değerli arkadaşlarımızdan destek bekliyoruz. Geçtiğimiz yıl hem akademik yönden, sanatsal, sportif, kültürel yönden, ulusal yarışmalara gitme yönünden rakamların arttığını görüyoruz. Yeterli mi? değil. Sadece proje bazlı değil, çocuklarımızın aklına ve kalplerine dokunmamız lazım. Aklına ve kalbine dokunacağız çocuklarımızın, devletin bütün imkanları çocuklarımızın emrindedir” dedi.Yapılan konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, katılımcılara brifing vererek bilgilendirdi. Toplandı değerlendirmelerin ardından son buldu.