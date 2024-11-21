Eğitim Gücü Sendikası Malatya İl Başkanı Yusuf Yılmazoğlu, "Öğretmenlik, toplumları cehaletten kurtaran, bireyleri bilgiyle donatan ve milletleri geleceğe taşıyan en kutsal görevlerden biridir" dedi.Eğitim Gücü Sendikası Malatya İl Başkanı Yılmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi. Şehit öğretmenleri de mesajında unutmayan Yusuf Yılmazoğlu, şehit öğretmenler Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Neşe Alten’i de anarak öğretmenlerin sadece bilgi değil, umut ve cesarette taşıdığını belirtti."Öğretmenlik, milletleri geleceğe taşıyan en kutsal görevlerden biridir"Yılmazoğlu, "Öğretmenlik, toplumları cehaletten kurtaran, bireyleri bilgiyle donatan ve milletleri geleceğe taşıyan en kutsal görevlerden biridir. 24 Kasım, bu kutsal mesleği icra eden eğitim neferlerinin fedakârlıklarını ve emeklerini onurlandırdığımız bir gündür. Bugün, öğretmenlerimizin geleceği şekillendiren rolünü bir kez daha vurguluyor, şehit öğretmenlerimizin aziz hatıralarını rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı."Bugün, zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz, fedakârlık destanını yazmaya devam ediyor"Öğretmen olan bir kişinin sadece öğretmenlik yapmadığını bunun yanında birçok görevi üstlendiğine dikkati çeken Yılmazoğlu, "Öğretmenler, sadece bilgi değil, umut ve cesaret de taşır. Bu uğurda canını veren şehit öğretmenlerimiz, mesleğin fedakârlık boyutunun en somut örneklerindendir. Necmettin Yılmaz, Aybüke Yalçın, Neşe Alten ve adını sayamadığımız nice öğretmenimiz, bilginin aydınlığıyla karanlığı yarmaya çalışırken hain saldırılarla yaşamlarını yitirmiş ancak bu kutsal davanın sembolleri olmuşlardır. Bugün, zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz, fedakârlık destanını yazmaya devam ediyor. Deprem bölgelerinde sınıflar yıkılsa da eğitimi yıkılmayan bir azimle sürdüren öğretmenlerimiz, çadır sınıflarda, konteyner okullarda yalnızca bilgi değil, umut ve hayata tutunma dersi veriyorlar. Onlar, zor zamanlarda çocukların elinden tutarak sadece öğretmen değil, birer kahraman olduklarını gösteriyorlar" dedi.Sendika olarak, öğretmenlerin hak ettiği saygı ve değeri görmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Yusuf Yılmazoğlu, "Öğretmenler, bir milletin vicdanıdır. Onlar, çocukların zihinlerinde bilimi, kalplerinde insanlığı ve umutlarını yeşerten kahramanlardır. Peygamber mesleğini yürekten sürdüren bu kıymetli insanların hem maddi hem de manevi olarak hak ettikleri değere kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bu 24 Kasım’da, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyor, vatanın dört bir yanında fedakârca görev yapan öğretmenlerimize saygılarımızı sunuyoruz. Şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onların emanetini geleceğe taşımaya söz veriyoruz. Çünkü bir millet, öğretmeninin ışığıyla yükselir" ifadelerine yer verdi.