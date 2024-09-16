Eğitim Gönüllüsü Zübeyde Aksoy, Erzurum’da bir köy okulunda kütüphane kurarak gönülleri fethetti.Türkiye genelinde birçok ilde ve ilçede okullara destek kampanyaları yürüten ve bu çalışmalarını sosyal medya hesapları üzerinden “Bir Tebessüm Olun” başlığıyla kamuoyuyla paylaşan eğitim gönüllüsü olup İzmir’de yaşayan Zübeyde Aksoy’un öncülüğünde Erzurum’un Çat ilçesi Parmaksız mahallesinin ilkokul ve ortaokuluna bir kütüphane kuruldu. Ayrıca anaokuluna da malzeme ve oyuncak desteği veren Zübeyde Aksoy Erzurumluların haklı takdirini kazandı.Kütüphane açılışında bir konuşma yapan Çat İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesimi Güngör projeye destek olan herkese teşekkür edip Zübeyde Aksoy’a bir teşekkür plaketi takdim etti. Zübeyde Aksoy da Anadolu’nun güzel yürekli insanlarla dolu olduğunu, kapısını çalan birçok kişinin okullara bir tebessüm olmak istediklerini ifade ederek, böyle bir misyon yüklenmiş olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Gittiği köylerde çocukların bir güler yüzünün ve sevincinin tüm yorgunluğunu aldığını söyleyen Zübeyde Aksoy kendisine yardımcı olan başta Çat Kaymakamı olmak üzere ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve öğretmenlere teşekkür etti.Kütüphane açılışına katılan TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş öğrencilere derneğin yayını olan “Kardelen Çocuk” dergilerinden gönderileceğini, kütüphanenin zenginleşmesine kendilerinin de katkı sunacağını, iyilik gönüllüsü Zübeyde Hanıma teşekkür ettiklerini söyledi. Kütüphane açılışına eğitim gönüllüsü Zübeyde Aksoy’la birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesimi Güngör, TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş ve YK Üyesi Dilaver Canlar, Kütüphanecilik Kulübü Türkçe öğretmeni Hâmit Cemalettin kartal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.