VAN (İHA) – Van’ın Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personel ve okul müdürleri için iftar programı düzenledi.Öğretmenevinde düzenlenen iftar programında konuşan Kaymakam Kadir Kılıç eğitim camiasının fedakârlıklarını takdir ederek, "Eğitim, toplumumuzun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. İlçemizde eğitim kalitesinin artmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı ise eğitim camiasının dayanışmasını vurgulayarak, özverili çalışmalarından dolayı katılımcılara teşekkür etti.Programa İlçe Kaymakamı Kadir Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, şube müdürleri ve okul idarecileri katıldı.