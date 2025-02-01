Efeler Ligi 19. haftasında Şehit Aileleri Gaziler Gençlik Spor Kulübü (TÜRŞAD), evinde karşılaştığı İstanbul Gençlik SK’ya 3-1 mağlup oldu.
Salon: Adilcevaz
Hakemler: Seçkin Yener, Furkan Salduz
TÜRŞAD: İbrahim Emet, Taha Erden, Alparslan Koç, Marco Bojic, Kadir Bircan, Burak Mert, Berkay Eray Yetkin, Enes Atlı, Vefa Yılmaz, Alexis Wilson Velazguez, Gjorgi Gijorgiev, Yusuf Eken, Tuğberk Sungur, Nikola Gijorgjev
İstanbul Gençlik SK: Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Cristian Manuel, Bahadır Kuyucu, Abdulsamet Yalçın, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Armin Afshin Far, Morteza Shafiri, Hasan Sıkar, Cansın Ogbai, Bradley Robert Gunter, Hakan Kocal, Yiğit Savaş Kaplan
Setler: 17-25, 22-25, 26-24, 16-25
Süre: 136 dakika