Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde bulunan ve Kadir gecesi ile birlikte secde etmesiyle eğik kaldığına inanılan ve efsanelere konu olan 133 yıllık dut ağacı, görenleri hayrete düşürüyor.UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen 4 bin yıllık tarihi Harput Mahallesi’nde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Caminin eğik minaresi ile yanında bulunan yaklaşık 133 yaşındaki eğik dut ağacı yılın her döneminde vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Efsaneye göre, iki arkadaş Kadir gecesinde Ulu Caminin bahçesinde otururlarken saatler gece yarısını bulduğunda, arkadaşlardan birinin Ulu Caminin minaresinin secde ettiğini gördüğü, diğer arkadaşın ise dut ağacının secde ettiğini gördüğü ve minare ile ağacın o günden beri secde halinde durduğu ifade ediliyor.Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan 133 yıllık dut ağacı, kış aylarında da ziyaretçilerini ağırlıyor.