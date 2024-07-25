Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Akreditasyon Programı sonucunda başarılı performansıyla “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” almaya hak kazanan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) kurumsal akreditasyon raporu yayınlandı.Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihat Özgenel ve Kalite Koordinatörlüğü üyelerinin katıldığı toplantıda kurumsal akreditasyon raporunun değerlendirme toplantısı yapıldı.Toplantıda, YÖKAK değerlendirme takımı tarafından raporda ifade edilen üniversitenin güçlü ve geliştirmeye açık yönleri değerlendirildi. 2 yıl sonra gerçekleştirilecek olan ara değerlendirme sürecine kadar yapılması planlanan çalışmalar Kalite Koordinatörlüğü tarafından üst yönetime sunuldu.Rektör Levent, toplantının sonunda üniversitenin kalite güvence çalışmalarında gelinen noktanın son derece memnuniyet verici olduğunu belirterek çalışmaların hız kesmeden sürekli iyileştirme felsefesiyle devam etmesi temennisinde bulundu.