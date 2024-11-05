Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) "Su Verimliliği Seferberliği ve Tedbirleri Eğitimi" verildi.Cumhurbaşkanlığı 2023-9 Genelgesi ile su kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir kullanımı için "Su Verimliliği Seferberliği" başlatıldı. Bu kapsamda EBYÜ Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde eğitim düzenlendi.Su verimliliği strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Yıldırım Dalkılıç ve Belediyemiz Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü görevlilerinden Jeoloji Mühendisi Remzi Yılmaz tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde akademik ve idari personele yönelik olarak "Su Verimliliği Seferberliği ve Tedbirleri" eğitimi düzenlendi.