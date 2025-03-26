Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) "Kalite Ödülleri ve Yılın Eğiticisi Ödül Töreni" düzenlendi.Tören, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Âdem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, akademik, idari personel ve öğrencilerin katılımıyla Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.Kalite Ödülleri ve Yılın Eğiticisi Ödül Töreni Rektör Akın Levent’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasına törenin ikincisini düzenlemenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek başlayan Rektör Levent, kalite çalışmalarının akademik ve idari birimler için ortak bir kültüre dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca eğitim kalitesini artırmaya yönelik önemli çalışmalar yapıldığını belirterek Eğitim Fakültesinin yedi programının, Eczacılık ve Hemşirelik Fakültelerinin belirli programlarının ve Fen-Edebiyat Fakültesinin beş programının akredite edildiğini duyurdu.Öğrenci odaklı eğitim anlayışına vurgu yapan Rektör Levent, kalite çalışmalarının yanı sıra "Yılın Eğiticisi" ödüllerinin de üniversite için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Birimlerin kendi içinde yılın eğiticisini seçtiğini belirten Rektör Levent, EBYÜ’nün kaliteyi bir kurum kültürü haline getirme yolunda önemli adımlar attığını ifade etti. Konuşmasını, akademik ve idari personele teşekkür ederek tamamlayan Akın Levent, 2 Nisan’da yayımlanacak Kurum Kişisel Değerlendirme Raporu hakkında bilgi verdiRektör Levent’in konuşmasının ardından ödül takdimine geçildi. "2024 Yılı Kalite Ödülleri", üniversite kalite ödülleri yönergesi kapsamında "Akademik Birim Kalite Çalışmaları Performans Ödülü", "Akreditasyon Ödülü", "İç Paydaş Memnuniyet Ödülü", "Öğretim Süreci Memnuniyet Ödülü", "Topluma Hizmet Ödülü" ve "Öğrenci Kalite Elçisi Ödülü" olmak üzere toplam 6 kategoride ödüller takdim edildi.