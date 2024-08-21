Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, yeni eğitim dönemi doluluk oranı hakkında açıklamalarda bulundu.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi lisans bölümlerinin doluluk oranının yüzde 98’e yakın olduğunu belirten Rektör Akın Levent, bu oranın ön lisans bölümlerinde çok daha fazla olduğunu aktardı. Levent, “Ön lisansta daha fazla doluluk oranına ulaşıldı, yüzde 99’dan daha fazla. Doluluk oranlarını şimdiden yakalamış bulunuyoruz. Daha sonraki yerleştirmelerle birlikte bu oran daha da artacaktır.” dedi.Öte yandan yeni sınav sistemi hakkında da bilgilendirme yapan Levent, “Bu sene geçen seneden farklı olarak Spor Bilimleri Fakültesinin sınavları merkezi sistem olacak. Yani bazı merkezlerde öğrencilerimizin sınavları hep beraber, karma olacak. Dolayısıyla öğrenciler her üniversitenin ayrı ayrı sınavına girmeyecekler. Bir kere sınava girecekler ve o sınavla ilgili değişik üniversitelere yerleştirilmiş olacaklar. Öğrencilerimize bu şekilde kolaylık sağlanmış oldu. Ben tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar diliyorum. İnşallah güzel neticeler alırlar.” şeklinde konuştu.