Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) bünyesinde bulunan uygulama ve araştırma merkezlerine yönelik Faaliyet Raporları Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.Rektörlük Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, Genel Sekreter Doç. Dr. M. Cihat Özgenel, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilişim Teknolojisi ve Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezine Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, (Tömer) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezine Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çevre, Kent ve Bölgesel Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Gıda ve Tarımsal Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü birim yetkilileri katıldı.Gerçekleşen toplantıda üniversitenin Uygulama ve Araştırma Merkezleri faaliyetlerinin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından belirlenen standartlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla, Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Raporu” şablonu tanıtıldı. Ayrıca, Kurumsal Akreditasyon Raporunda UYGAR Merkezlerine yönelik yapılan öneriler değerlendirildi ve yapılacak iyileştirme çalışmaları görüşüldü.Rektör Levent, yapılan faaliyetlerin görünürlüğünün artırılmasının ve web sayfalarının güncel tutulmasının önemini vurgulayarak üniversitemizde kalite bilincinin gün geçtikçe daha da güçlendiğini ve bu doğrultuda yapılacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.