Anadolu Üniversiteler Birliği’ne üye üniversiteler Munzur Üniversitesi, ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı’nda bir araya geldi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi de (EBYÜ) etkinlikte açtığı stantla yerini aldı.Fuarda, üniversitenin standı yoğun ilgi gördü. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, yaklaşan tercih döneminde Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hakkında bilgi alma fırsatı buldu. Öğrencilere; üniversitenin akademik programları, sosyal ve kültürel olanakları, kampüs yaşamı ile barınma ve burs imkânları hakkında detaylı bilgiler verildi.Fuara katılan öğrencilerle yakından ilgilenen EBYÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Murat Gülcü ve üniversite personeli, üniversitenin sunduğu eğitim ve kariyer fırsatlarını paylaşarak gençlerin gelecek planlamalarına katkı sundular.