Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Üzümlü Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, kampüs içerisinde çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirdi.EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Üzümlü Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü akademisyenleri ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği etkinliğe katıldı.Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Askan ve Dr. Öğr. Üyesi Metin Sarıgöl öncülüğünde yürütülen çalışmalarda İç Mekân Tasarımı Programı öğrencileri de aktif olarak rol aldı. Çalışmalar kapsamında Öğr. Gör. Gökhan Askan koordinasyonunda hareket eden öğrenciler, kampüs içerisindeki kamelyaların estetik ve fonksiyonel restorasyonunu gerçekleştirdi.Çalışmalar sırasında Rektör Prof. Dr. Akın Levent de kampüste yürütülen çalışmayı ziyaret etti. Yapılan çalışmaları yakından inceleyen Rektör Levent, öğrencilerle sohbet ederek onlara başarılar diledi. Rektör Levent, "Üniversitemizin eğitim kalitesini artırmanın yanı sıra, öğrencilerimizin kendilerini ait hissedecekleri sıcak bir ortam oluşturmamız da çok önemli. Bu tür sosyal ve çevresel çalışmalar hem kampüsümüzün güzelleşmesini sağlıyor hem de öğrencilerimizin birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Gökhan Hocamıza, Metin Hocamıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. " dedi.