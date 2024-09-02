Van’da düzenlenen ve 3 gün süren “Afete Hazır Türkiye” 18-30 yaş grubu gençlerin gözünden afet politikaları Doğu Anadolu Bölge Çalıştayı gerçekleştirildi.Düzenlenen çalıştaya, 14 ilden sivil toplum temsilcileri katıldı. “Afete Hazır Türkiye” Doğu Anadolu Bölge Çalıştayı programına Erzincan’ı temsilen Acar Arama Kurtarma ekip lideri Ferhat Kılıçlı katılım sağladı.Projenin temel amacının, Türkiye’deki afet yönetim politikalarına gençlerin perspektifinden yenilikçi yaklaşımlar getirerek afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturulmasına aracılık etmek olduğu kaydedildi.Projenin hedef kitlesi ise Türkiye genelinde afet yönetimi ve politikalarına ilgi duyan, bu konuda farkındalık oluşturmak ve katkıda bulunmak isteyen 18-29 yaş aralığındaki gençler.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi EBYÜ ACAR Gençlik Kulübü temsilen katılan Acar Arama Kurtarma ekip lideri Ferhat Kılıçlı, çalıştayda Türkiye’de bir ilki yaparak üniversite kulübünün AFAD çatısı altında akredite edilmesi için projenin gerekli tüzüğünü farklı illerden katılan gönüllü üniversite gençlerine sunumunu gerçekleştirdi.3 gün süren çalıştayda çeşitli etkinlikler, gençlerin gözünden afet politikaları, sorun tespitleri ve çözüm önerileri konuşuldu.