University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından hazırlanan 2024-2025 Türkiye üniversite sıralaması raporu yayınlandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) sıralamada 9 basamak yükseldi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 2024-2025 URAP Türkiye sıralamasında önemli bir başarıya imza attı. Enformatik Enstitüsü’nün değerlendirme ölçütlerine göre hazırlanan sıralama sonucunda, EBYÜ 190 üniversite arasında 81. sıraya yükselerek geçen yıla kıyasla 9 basamaklık bir ilerleme kaydetti. Ayrıca, tıp fakülteleri özelinde yapılan değerlendirmede Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, 106 tıp fakültesi arasında 60. sıraya yerleşerek bir önceki yıla göre sıralamasını ileriye taşıdı.