Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında çocuk hakları il komitesi çocukları ile şehit ve gazi çocuklarına kitap okuma etkinliği düzenlendi.Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci’nin de katıldığı etkinlikte, kitapların insan hayatındaki önemine değinildi.Serdar Demirci, çocuklarla yakından ilgilenerek, çocukların gelecekle ilgili hayallerini, eğitim ve kariyer hedeflerini konuştu."Dünya Çocuk Kitapları Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte çocuklar eğlence dolu bir gün geçirdi.