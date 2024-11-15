Fırat Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, 15 Kasım Dünya KOAH Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, hastalığın en büyük sebebinin sigara olduğunu söyledi.

Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH), akciğerlerde bulunan bronş ve alvollerin tıkanması sonucu solunum güçlüğü nefes darlığı, göğüs ağrısı, balgam promos solunum gibi belirtiler ile kendini gösteren kronik bir hastalık olduğunu söyledi. KOAH’ın en önemli sebebinin sigara olduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Önsel Öner, çevresel etkenler, hava kirliliği, toza ve dumana kalınması gibi sebeplerin de KOAH için önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizdi. Dr. Öğretim Üyesi Öner, uzun süreli sigara içen, nefes darlığı çeken, öksürük ve balgam şikayetleri olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarının son derece önemli olduğunu kaydederek özellikle sigaradan ve çevresel etkenlerden uzak durmanın KOAH hastalığı açısından önem arz ettiğini vurguladı.