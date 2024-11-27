Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, yeni aile hekimliği düzenlemesine dair basın toplantısı düzenledi.İl Sağlık Müdürlüğü’nde basın mensupları ile bir araya gelen Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, yeni Aile Hekimi Yönetmeliği’ne ilişkin açıklama yaptı. Kara, yönetmelikle aile hekimiyle aile hekimliğine kayıtlı kişileri daha sık bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmenliğinde değişiklik yapıldığını hatırlatan Müdür Kara, “Kasım ayı itibariyle Bakanlığımız tarafından Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Yeni yönetmelikle Aile Hekimliği Sisteminin etkinliğini ve verimliliğini arttırarak birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, vatandaşlarımızın sağlıkla ilgili ilk adreslerinin aile sağlığı merkezlerinin olmasıdır” dedi.Vatandaşların hasta olmadan bile yılda en az iki kez bağlı bulunduğu aile hekimini ziyaret etmeleri gerektiğine işaret eden Kara, sağlık hizmetleri sistemi içerisinde aile hekimliğinin daha işlevsel hale getirilerek aile hekimi ile kayıtlı nüfus arasındaki bağın güçlendirilmesinin amaçlandığını kaydetti. Yeni yönetmelikle, aile hekimlerinin sorumlu oldukları nüfusun 4000’den 3 bin 500’e düşürüldüğünü hatırlatan Kara, Hakkari merkez ve ilçelerinde 4 yeni aile sağlığı merkezi yapıldığını söyledi. Müdür Kara, “İlimiz merkez ve ilçelerinde 4 yeni aile sağlığı merkezi yapım işi bitme aşamasına gelmiştir ve yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine girecektir. Ayrıca Yüksekova ilçemizde valimizin destekleriyle İl Özel İdaresi tarafından kiralanan 1 aile sağlığı merkezi yeni yerine taşınarak hizmet vermeye başlamış olup 1 aile sağlığı merkezi de yeni yerine kısa zamanda taşınmış olacak. Yeni açılacak aile sağlığı merkezleri ve aile hekimliği birimleri ile beraber ilimizde aile hekimliği birimi başına düşen nüfus 3011 den 2700 ün altına düşürülmüş olacak. Böylece nüfusu düşen aile hekimi kendisine bağlı bulunan bireylere daha fazla zaman ayırarak daha etkin ve verimli sağlık hizmeti sunmuş olacak. Son düzenleme ile özellikle kronik hastalıkların takibi ve 65 yaş üstü hastalarımızın etkin takibi ile hastalık yükünün azaltılması ve halk sağlığının korunması amaçlanmıştır” diye konuştu.Son dönemlerde aile hekimlerinin ilaç yazamayacaklarına dair asılsız iddiaların da ortaya atıldığını ifade eden Kara, “Ülkemizde bin kişiye düşen günlük antibiyotik kullanım miktarı, OECD ortalamasından 2,5 kat daha yüksektir. Yeni düzenleme aile hekimlerimizin tanı ve tedavilerine müdahale etmediği gibi ilaç yazma özgürlüğünü de asla ortadan kaldırmamaktadır. Aile hekimlerimiz uygun gördükleri ilacı hastalarına hiçbir engel olmadan yazabilecekler. Buradaki asıl amaç akılcı ilaç uygulamalarının teşvik edilerek hastalarımızın ihtiyacı olan uygun ilacı en uygun dozda ve sürede kullanılmasını sağlamak ve böylece vatandaşlarımızın gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek sağlığının korunmasıdır. Aile hekimlerimizin maaşlarından bu durumdan kaynaklı kesinti olmayacağı gibi akılcı ilaç uygulaması kapsamında bir önceki döneme göre aynı oranı koruyan ya da daha düşük ilaç kullanımını sağlayan aile hekimlerimize ilave teşvik ödemesi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmadan hastaneye gitmeleri durumunda aile hekimlerinin maaşlarının kesileceği doğru değildir. Aksine aile hekimine kayıtlı nüfusun bir önceki döneme göre aynı kalması ya da düşmesi durumunda aile hekimlerimize ilave bir teşvik ödemesi yapılacaktır. Yine hasta memnuniyet oranının aile hekimlerimizin maaşlarından kesintiye neden olacağı doğru olmadığı gibi aile hekiminin hasta memnuniyet oranının ilimizdeki tüm aile hekimlerinin hasta memnuniyet oranı ortalamasının üzerinde olması durumunda bu günkü alacağı maaşa ilave teşvik ödemesi yapılacaktır. Son olarak vatandaşlarımıza sizlerin aracılığı ile şu çağrıyı yapmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığa ulaştığı ilk kapının aile hekimi olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.