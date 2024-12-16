Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “planlı üretim modeli” kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Bitlis’in Tatvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde her hafta düzenlenen bilgilendirme toplantılarının bu haftaki durağı Dönertaş köyü oldu.Toplantıda, bölge çiftçilerine tarımsal üretim planlaması, destekleme modelleri ve verimli üretim yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi. İlçe Müdürlüğü ekipleri, çiftçilere devlet destekleri ve kaynakların doğru kullanımı konularında rehberlik ederken, üreticilerin soruları da yanıtlandı.İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bu tür bilgilendirme toplantılarının önümüzdeki haftalarda da devam edeceğini belirtti.