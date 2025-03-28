Ramazan Bayramı’na kısa süre kala Türkiye’nin en popüler tren hatlarından biri olan Doğu Ekspresi’nde yoğunluk yaşanıyor. Kars-Ankara arasında sefer yapan trenin biletleri, bayrama sayılı günler kala kapış kapış gidiyor.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından işletilen Doğu Ekspresi, özellikle doğa ve manzara tutkunlarının gözdesi haline gelmiş durumda. Bayram tatilini farklı bir deneyimle geçirmek isteyen yolcular, tren biletlerini satışa açılır açılmaz satın alarak yerlerini ayırttı.Doğu Ekspresi sayesinde son yıllarda turistik bir cazibe merkezi haline gelen Kars, bayram tatili nedeniyle Ankara’ya gidecek yolcuların sayısında ise artış görüldü.Kars’tan başlayan ve Ankara’da son bulan 24 saatlik masalsı yolculukta vatandaşlar unutulmaz anlar yaşıyor. Doğu Ekspresi her sabah saat 08.00’de Kars’tan Ankara’ya hareket ediyor.