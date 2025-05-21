Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Emine Füsun Karaşahin, kent genelinde yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaşahin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan kampanyanın ilk haftasında 7.500 kişiye ulaşıldığını belirtti.Kampanyanın 10 Mayıs’ta başladığını ve 10 Temmuz’a kadar devam edeceğini ifade eden Karaşahin, "Amacımız, vatandaşlarımızın beden kitle indeksini öğrenmelerini sağlayarak sağlıklarını riske atmadan yaşamlarını sürdürmelerine destek olmak. 90 bin kişiye ulaşmak istiyoruz" dedi.Sigarayı bırak kampanyasıyla kapsam genişletildiDoç. Dr. Karaşahin, 20 Mayıs itibarıyla kampanyaya "Sigarayı Bırak, Hayatını Değiştir" adı altında yeni bir modül eklendiğini de açıkladı. Kurulan stantlarda nefes ölçümleri yapıldığını belirten Karaşahin, "Vatandaşlarımızın nefeslerindeki karbon monoksit oranlarını ölçüyoruz. Ayrıca nikotin bağımlılık testleriyle kişilerin bağımlılık düzeylerini belirleyerek ALO 171 danışma hattı ve sigara bırakma polikliniklerine yönlendirme sağlıyoruz" diye konuştu."Halk sağlığı, toplumun ortak sorumluluğudur"Karaşahin, açıklamasının sonunda halk sağlığının yalnızca sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, "Kanser taramaları, çocuk sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı farkındalığı gibi pek çok alanda çalışmalarımız sürecek. Erzurum halkını bu kampanyalara aktif olarak katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.