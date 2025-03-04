Tunceli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sağlıklı Hayat Merkezinde görevli diyetisyen Hasan Tuncay, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, obezite ile mücadelede en önemli iki unsurun sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması olduğunu söyledi.Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) obeziteyi vücutta sağlığı bozacak ölçüde anormal veya aşırı yağ birikmesi olarak tanımladığını belirten diyetisyen Hasan Tuncay, "Obezite başlı başına bir hastalık olmanın yanı sıra; fazla kilolu veya obez olmak hipertansiyon, tip 2 diyabet, hiperlipidemi, kalp-damar hastalıkları, inme, bazı kanser türleri, kas-eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok hastalık/sağlık sorunu için riski artırır" dedi.Obezite ile mücadelede önleme çalışmaları, yani obezite ve komplikasyonlarının meydana gelmemesi için uğraş vermenin esas olduğuna vurgu yapan Tuncay, "Obeziteden korunma ve obezite ile mücadelede en önemli iki unsur sağlıklı beslenmek ve fiziksel aktivitenin artırılmasıdır. Sağlıklı yaşam için yetişkinlikte haftanın en az 5 günü ve günde en az 30 dakika orta şiddetli veya haftada en az 75 dakika yüksek şiddetli; çocukluk çağında ise günde en az 60 dakika orta veya yüksek şiddetli fiziksel aktivite yapılmalıdır. Besin gruplarında yer alan besinlerden sağlıklı seçim yapılabilmesi için bireyin sağlık ve hastalık durumuna, yaş ve cinsiyetine, fiziksel aktivite ve fizyolojik durumuna (gebe ve emziklilik) göre besinlerin yapısal özellikleri, posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri dikkate alınarak seçimler yapılmalıdır" diye konuştu.Obezitenin tedavisi ve nerelere başvurulması gerektiği hakkında da bilgi veren Tuncay, "Obezitenin tedavisinde uygulanabilecek yöntemler; tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, ilaç tedavisi ve cerrahi tedavidir. Diyet tedavisi, artmış fiziksel aktivite ve davranış terapisi ‘ağırlık kaybı’ tedavisinin üç temel bileşenidir. Obeziteli bireylerde vücut ağırlığını kaybetme başarısının artırılması, hızlı ve hatalı kilo verme yöntemlerinden uzak durulması için çok disiplinli yaklaşım önemlidir. Obezite tedavisinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için; "sağlıklı beslenme, egzersiz ve davranış değişikliği" içeren üçlü tedavi programının hekim, diyetisyen, psikolog, psikiyatrist, fizyoterapist ve egzersiz uzmanı gibi meslek gruplarından oluşan bir ekip tarafından uygulanması gerekir. Fazla kilolu ve obeziteli bireyler, beslenme ile ilgili konularda doğru bilgi edinmek ve diyet tedavisi almak için aile hekimlerine başvurarak veya arayarak Sağlıklı Hayat Merkezinden beslenme-obezite danışmanlığı hizmeti almak için randevu oluşturabilir ve ücretsiz bir şekilde hizmet alabilir" şeklinde konuştu.