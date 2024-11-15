Tunceli Devlet Hastanesi’nde görevli diyetisyen Rabia Polat, diyabet ve gebelik süreci hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Polat, diyabetli gebelerde şeker düzeyinin son derece önemli olduğunu söyledi.Gebelikteki diyabetin iki kısımda incelenebileceğini belirten diyetisyen Rabia Polat, “Birincisi gebelikte tanısı alınan ve gebelik süresince devam eden iken ikincisi gebelikten önce annenin tip 1 ya da tip 2 diyabetli olması durumudur. Her iki durumda da yaşam tarzı, diyet ve egzersiz hem annenin hem de bebeğin sağlığını önemli ölçüde etkilemektedir” dedi.Kan şekeri düzeyinin belli ölçüde tutmanın önemine değinen Polat, “Gebelikteki diyabetin beslenme tedavisindeki amaç anneyi kan şekeri düşüklüğünden korumak, kan şekeri düzeylerini belli bir ölçüde tutmak, annenin beden-kütle endeksine göre alması gereken kilo kazanımı için uygun enerjiyi sağlamak ve bu yöntemlerle anne ve bebeğin sağlığını korumaktır” diye konuştu.Diyetisyen Rabia Polat, sağlıklı nesillerin sağlıklı annelerle mümkün olduğunu da sözlerine ekledi.