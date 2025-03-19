Medeniyetin İzinde Genç Adımlar projesi kapsamında, Diyadinli öğrenciler, Bitlis’i keşfe çıkıyorMedeniyetin İzinde Genç Adımlar projesi kapsamında, Diyadin Gençlik Merkezi, öğrencilerini Medeniyet Kültür Tarih Kampları etkinlikleri çerçevesinde Bitlis’e götürüyor. Bu geziler, gençlere hem tarihsel derinlik taşıyan izleri hem de eşsiz kültürel mirasları daha yakından tanıyıp keşfetme fırsatı sunuyor.Seyahat boyunca öğrenciler, ziyaret ettikleri yerlerin tarihi ve kültürel özelliklerini yerinde öğrenirken, bu özel anıları ölümsüzleştirmek için her mekânın fotoğrafını çekiyor ve anlamlı anılar biriktiriyor. Böylelikle öğrenciler, yalnızca kendilerini bilgi ve deneyim açısından geliştirip kültürel bir birikime sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda bu değerli mirası görsel belgelerle geleceğe aktarmış oluyor.