Ağrı’nın Diyadin ilçesinde sağlık hizmetleri kapasitesi önemli ölçüde artırıldı ve bu kapsamda bölgeye 4 yeni doktor ataması yapıldı.Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi’ne toplam dört doktorun görevlendirilmesiyle, halkın sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili şekilde cevap verilmesi hedefleniyor. Göreve başlayan doktorların biri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, diğeri ise kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak hizmet verecek. Ayrıca, iki pratisyen doktorun kadroya dahil edilmesiyle, ilçedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.