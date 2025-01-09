Ağrı’nın Diyadin ilçesine 123 öğretmen atandı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 20 bin öğretmen ataması kapsamında Ağrı’nın Diyadin İlçesine 123 öğretmen atandı. Ataması yapılan öğretmenler görevine başlayarak derslere girdi.Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık yaptığı açıklamada ilçedeki eğitim faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğünü belirterek, "İlçemize yeni atanan öğretmenlerimize hem barınma hem de ulaşım konusunda da yardımcı olarak daha hızlı adapte olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Okullarda öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sağlamak adına da çalışmalarımız devam ediyor" dedi.