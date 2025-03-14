Ağrı’nın Diyadin ilçesinde okullar arası voleybol turnuvası yapıldı.Diyadin ilçesinde düzenlenen ve oldukça çekişmeli anlara sahne olan okullararası voleybol turnuvası, öğrenciler arasında kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı, heyecan dolu bir sportif etkinlik olarak gerçekleşti.Genç sporcuların göstermiş olduğu üstün performans, turnuvayı izleyenler tarafından büyük bir takdirle karşılandı ve yoğun alkış aldı. Tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan takım, gösterdikleri azim ve kararlılık sayesinde önemli bir başarıya imza attı. Bu anlamlı zaferin ardından şampiyon ekip, Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde buluşarak turnuva boyunca sergiledikleri gayretin karşılığını ödüllerle taçlandırdı. İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından düzenlenen sade ancak son derece anlam yüklü törende, kazanan öğrencilere şampiyonluk kupaları İlçe Milli Eğitim Müdürlü Remzi Işık tarafından takdim edildi.Işık, genç sporcuları tek tek tebrik ederek onların sadece sporcu ruhlarını değil, aynı zamanda birlikte hareket etme becerilerini ve kazanma azimlerini de övdü. Turnuva, yalnızca öğrencilerin sportif yönlerini geliştirmeleri açısından değil, aynı zamanda okul ruhunu ve dayanışma duygusunu pekiştirmesi bakımından büyük bir önem taşıdı. Ayrıca etkinlik, sporun bireyler üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi ve Diyadin’deki gençlerin potansiyelini ortaya koymaları için eşsiz bir fırsat sundu.