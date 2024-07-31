Ağrı’nın Diyadin İlçesinde okullarda bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor.Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, yarıyıl tatiline giren okullarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim öğretim yılı başında olduğu gibi yaz tatilinde de okulların temizliğini sürdürülmeye devam ediliyor.İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, İŞKUR bünyesinde çalışan personelle birlikte eğitim-öğretim dönemine hazırlanan okulların iç zeminlerini, camlar, kapılar, halılar, ve parke taşı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.