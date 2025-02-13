Ağrı’nın Diyadin İlçesinde "Okul güvenliği ve tedbirleri" toplantısı gerçekleştirildi.Diyadin Kaymakamı Mustafa Karsali başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Tolga Seçkin Zafer, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Oğuz Kaan Çambel ,İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık ,Şube ve Okul Müdürlerinin katılımıyla "2. Dönem Okul Güvenliği ve Tedbirleri" toplantısı yapıldı.Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı sunumla eğitimde güvenliğin önemi vurgulandı. Öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmesi için alınacak önlemler, kamera sistemleri, servis denetimleri,yaya geçitleri ve diğer tedbirler ayrıntılı şekilde değerlendirildi.