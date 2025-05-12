Ağrı’nın Diyadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dibekli İlkokulu öğrencilerine yönelik güvenlik farkındalığı oluşturmak amacıyla seminer düzenledi.Seminerde, öğrencilere trafik kuralları, kişisel güvenlik, çevre bilinci ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak güvenlik konusundaki meraklarını gidermeye çalıştı.Jandarma ekipleri, bu tür etkinliklerin öğrencilerin güvenlik bilincini artırmada önemli rol oynadığını vurgulayarak, benzer eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.