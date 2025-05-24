Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) hayali kuran gençler, sınavlara hazırlık çalışmalarına başladı. Kurslar, herhangi bir ücret talep edilmeden devam ediyor.Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) hayali kuran gençler, sınavlara hazırlık çalışmalarına başladı. Kurslar, herhangi bir ücret talep edilmeden devam ediyor.Kurs antrenörü olarak tanınan ve bölgede birçok öğrenciye spor alanında destek veren Remzi Çağlayan, gönüllü olarak 7 yıldır gençlere ücretsiz eğitim veriyor. Çağlayan, hem fiziki yeterlilik hem de moral motivasyon açısından öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.Eğitimler sabah erken saatlerde başlarken, katılımın her geçen gün arttığı gözlemleniyor. Öğrenciler, polis olma hayallerine bir adım daha yaklaşmak için ter dökerken, aileler de bu özverili çalışmalara destek veriyor.Remzi Çağlayan, "Amacımız, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onlara gelecek için umut olmak. Bugüne kadar onlarca gencimiz bu kurslarla başarıya ulaştı" dedi.