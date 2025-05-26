Ağrı Diyadin’de Jandarma Trafik ekipleri Öğrencilere eğitim verdi.Diyadin ilçesinde bulunan Hacı Halit ortaokulu ve İlkokulu’nda, İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi düzenlendi.Minik öğrencilere trafikte uyulması gereken kurallar, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve genel trafik güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sırasında öğrenciler keyifli anlar yaşarken, öğretmenler de yapılan çalışmadan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Jandarma ekiplerine teşekkür etti.Eğitimin ardından öğrencilere çeşitli hediyeler ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.