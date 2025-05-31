Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi.Diyadin ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki kurslara katılan kadın kursiyerler tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan el emeği ürünler, düzenlenen etkinlikle sergilendi.Hayat Boyu Öğrenme Şenliği kapsamında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde kurulan stantlarda, kursiyerlerin el işçiliğiyle ortaya çıkardığı resim tabloları, çantalar ve çeşitli süs eşyaları vatandaşların beğenisine sunuldu.Etkinliğe kurum müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezerek bilgi aldı, kadınların el emeğine övgüde bulundu.