Ağrı’nın Diyadin İlçesinde, 2025 yılı için İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kulak küpeleme çalışmaları hızla devam ediyor.Diyadin İlçesinde, 2025 yılı için İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen büyükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kulak küpeleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Proje, bölgedeki hayvan sağlığını koruma altına almak ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla kapsamlı bir şekilde planlandı.Veteriner hekimlerin özverili çabalarıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, büyükbaş hayvanlar çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanıyor ve kimliklendirme süreci olan kulak küpeleme işlemleri titizlikle gerçekleştiriliyor. Uzman ekipler, sahada hem hayvan sahiplerini bilgilendiriyor hem de uygulamaları yerinde hayata geçiriyor.İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, projenin yalnızca hayvanların sağlığını güvence altına almakla kalmadığını, aynı zamanda bölge hayvancılığına ve ekonomisine de ciddi katkı sunduğunu ifade etti.