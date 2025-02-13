Diyabet hastalarının farkındalığını arttırmak amacı ile Fırat üniversitesi Hastanesi Diyabetik Ayak Kliniğinde, Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kader Uğur tarafından bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıda hastalara bilgiler veren Doç. Dr. Kader UĞUR, Diyabetin kan şekeri yüksekliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte vücutta başlıca kalp, beyin, böbrek, sinir ve damarları etkileyen, kontrolsüz kalındığında körlük, kalp krizi, felç, böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz ve diyabetik ayak yaralarına neden olabilen sistemik bir metabolizma hastalığı olduğunu söyledi. Do. Dr. Uğur, diyabet hastalığının kalp damar hastalıklarıyla eşdeğer bir hastalık olduğunu ifade ederek kan şekerinin kontrol altında tutulmasının çok önemli olduğunu, tedavinin temelini hastaların eğitiminin oluşturduğunu, diyabetin multidisipliner bir tedavi gerektirdiğini, tedavi için ilk sırada yaşam tarzı değişikliğinin geldiğini, bunu kişiye özel sağlıklı beslenme ve düzenli yapılacak egzersizlerin oluşturduğunu kaydetti. Doç. Dr. Uğur hastalara medikal tedavi olarak başlıca ağızdan alınan anti diyabetik ilaçlar ve insülin kullanıldığını, düzenli uyku ve günlük hayatta stresle baş etmeyi öğrenmek tedavinin diğer önemli bir parçası olduğunu, bu açıdan hastaların farkındalığını artırmak, onları hastalıkları hakkında bilgilendirmek ve empati kurarak sorularını cevaplayabilmek için düzenli aralıklarla eğitim toplantıları düzenlediklerini sözlerine ekledi.