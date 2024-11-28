Yoğun kar ve olumsuz havalar Erzurum’da günlük hayatı adeta felce uğratırken, Kazım Karabekir Stadı’nın zemini kış ortasında bile yeşilliğini koruyor.Kazım Karabekir Stadımızın zemini alttan ısıtma nedeniyle ve stat personelinin gayretli çalışmaları sayesinde çimler yeşilliğini ve tazeliğini koruyor. Stadın zemini kışın kendisini yoğun şekilde hissettirdiği bu günlerde tüm futbol kamuoyundan takdir topluyor. 2011 yılında yapılan 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları (UNIVERSIADE) Kapsamında alttan ısıtmalı olarak yapılan Kazım Karabekir Stadı, bu özelliği ile yaz kış yeşil kalma özelliğini koruyor. Özellikle stat personelinin yoğun çaba ve çalışmaları sonucu stat zemini, futbol kamuoyundan alkış alıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, “Amacımız Erzurumspor’un maçlarını oynadığı stadımızın zeminini sezon sonuna kadar aynı güzellikle muhafaza etmek. Bunun için çalışıyoruz. Stat Müdürümüz Zafer Ala nezdinde personelimize teşekkür ediyorum. Saha zeminimizin futbol kamuoyundan olumlu eleştiri alması bizleri mutlu ederken çalışma şevkimizi de artırıyor” dedi.