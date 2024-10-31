Digor’da 1. Kitap Günleri standının açılışı Kaymakam Hasan Musab Okatan tarafından yapıldı.Etkinlik, okulların öğrencileri ve öğretmenleri tarafından organize edilerek, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla hayata geçirildi.Kaymakam Hasan Musab Okatan, açılışı yapılan kitap günleri stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.Etkinlik, aynı zamanda çeşitli atölye çalışmaları ve okuma seanslarıyla zenginleştirildi. Öğrenciler, söyleşilere de ilgi gösterdi. Kitap Günleri, bir hafta boyunca devam edecek ve öğrencilere bol bol kitap okuma fırsatı sunacak.