Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, Proje okullarına atamalarda eğitimin kalitesi düşünülmediğini belirtti.Proje okullarına İdareci ve öğretmen görevlendirme sürecinin başlayıp bitmesiyle tekrar gündeme gelen proje okulları atama uygulamalarına yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı İshak Çelebi, "Proje okullarına yapılan atamalarda eğitimin kalitesi düşünülmüyor. Bırakın objektif olmayı hiçbir kriterin bulunmadığı, kadrolaşmanın hat safhada olduğu, denetimin hiç olmadığı, atamayı yapanların sorumluluk almadığı bu atama usulü öğrencilerin faydasının düşünülmesinden çok belirli bir grubun bir okulda birikmesine hizmet etmektedir’’ dedi.Çelebi, "Sendikal ve ideolojik kadrolaşmanın önünü açan bu uygulamaya yetkili sendikanın sessiz kalmasının sebebi ise idare ile çıkar ilişkisi içinde olmalarındandır. Yetkili sendika idarenin haksız ve yersiz uygulamalarına ses çıkartmama karşılığında, üyelerinin liyakatsiz bir şekilde belirli yerlerde kadrolaşmasının sağlıyor" diye konuştu.Bu uygulamadan vazgeçilsin"Açıklanan atama sonuçlarından anlıyoruz ki atama kriterleri içinde eğitime dair endişeden çok ideoloji, sendika ve derneklerin endişeleri ön plana çıkmıştır" diyen İshak Çelebi, sözlerine şöyle devam etti; "Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak mağdur edilen öğretmenlerin sesi olmakta kararlı ve ısrarcıyız. Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak çağrıda bulunuyoruz. Ülkemizin en zeki öğrencilerinin eğitim gördüğü okullara atama yapılması için hazırlanmış olan Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği referans olarak eğitimde kazanım değil de kişisel ilişkilere müsaade ederse orada okuyan çocuklara fayda değil zarar verir. Liyakat, donanım, güncellik, çalışkanlık, iletişim ve uzmanlık gibi belirleyici özellikleri üzerinde taşıyan öğretmenlerimizin bu okullarda çalışmasına engel olunmamalıdır. Torpil, iltimas, liyakatsizlik, adaletsizlik ilkel davranışları eğitim camiası içinde görmek istemiyoruz. Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak bu atamaların merkezi sınavla yapılması gerekmektedir. Bütün sendikaları bu konuda sendikamızı desteklemesini istiyoruz. Hakkaniyetli atamaların eğitime olumlu yansıyacağından eminiz."