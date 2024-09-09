Demokrat Eğitimciler Sendikası Teşkilatlanma Sekreteri Mehmet Güleç, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı’na yönelik yazılı bir basın açıklamasında bulunarak eğitimin ve eğitimcinin güncel sorunlarına değindi.Başkan Güleç yaptığı açıklamada “Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize ve eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek öğretmen atamalarından meslek kanununa, kira yardımından okulların fiziki yetersizliğine değin birçok konuya değinerek çözüm bulunması gereken konuların gün ve gün arttığını ifade etti.“Öğretmen Ataması Yapılmalı, Ücretli Öğretmenlik Kaldırılmalıdır”Başkan Güleç atama bekleyen 20 bin öğretmenin mülakat sonuçlarının biran evvel açıklanarak alımların tamamlanması gerektiğini ifade etti. Başkan Güleç şu açıklamaları yaptı: “2023 KPSS puanıyla henüz öğretmen alımının gerçekleştirilmemesinden endişe duyuyoruz. Öğretmenlerimiz bir yıldır atama bekliyor ve hâlâ mülakat sürecinin sonuçları açıklanmış değil. 20 bin öğretmen ataması biran evvel yapılmalı ve öğretmeni eksik olan okullarımız biran evvel öğretmenlerine kavuşmalıdır. Süreç daha fazla uzatılarak mağduriyetler oluşturulmamalıdır. Ataması yapılan tüm öğretmenler kadrolu olarak istihdam edilmelidir. Yıllardır söylediğimiz ve yine bu sene başında da izah etmeyi zorunlu gördüğümüz bir hususu da ifade etmeyi bir borç bilirim. “Öğretmen Öğretmendir” bunun başına sonuna ilave kelimeler getirmeyiniz. Ücretli Öğretmen, Sözleşmeli Öğretmen, Uzman Öğretmen gibi statüler öğretmenler odasındaki çalışma barışını bozmaktadır. Bölmeyin, parçalamayın. Çalışma barışını zedelemeyin. Tüm öğretmenler kadrolu statüde çalışmalıdır. Öğretmenlerimizin kariyer basamaklarıyla ilgili olarak da sadece öğretmenlikteki hizmet süreleri dikkate alınmalı ve sınav zorunluluğu vb. olmaksızın kıdeme göre ekonomik hakları geliştirilmelidir. Böylece aday, ücretli, sözleşmeli, uzman, başöğretmen vb. gibi statüler de kaldırılıp tek tip öğretmenlik sağlanmalıdır. Bu noktada önemli olan husus öğretmenlerimizin özlük, mali, sosyal vb. haklarını geliştirecek ve mevcut sorunlarına çözümler getirecek bir kanun düzenlenmesi üzerine çalışmaktır. Aksi halde sorunlar yumağı giderek büyümektedir.”“Okul Yetersizliği Büyük Problem Olmaya Devam EdiyorBaşkan Güleç, okul binalarının yetersizliğine dikkat çekerek “Başta deprem bölgesi olmak üzere birçok ilimizde benzer sorunlar yaşanıyor. Deprem bölgesi dışında bilhassa büyükşehirlerimizde aynı binada iki okul eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Okullarımızın fiziki yeterlilikleri, temizlik sorunları çözülmeli ve sınıf mevcutları düşürülmelidir.” dedi. Başkan Güleç, açıklamasını şu sözlerle bitirdi: “Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize ve eğitimin tüm paydaşlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.