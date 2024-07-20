Van’ın Bahçesaray ilçesinde Müküs Çayı’na düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi için ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.Van’ın Bahçesaray ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşen çocuğunu kurtarmak isteyen baba, kendisi akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Babanın kurtardığı E.T. (12) isimli çocuk ise Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ileri tetkik ve tedavi için sevkine karar verilen çocuk, ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.