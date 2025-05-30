Hakkâri’nin Derecik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından "Stem & Makers Expo Bilim Şenliği" düzenlendi.Şenliğin açılış konuşmasını yapan Derecik İlçe Millî Eğitim Müdürü Gaffar Ak, "Amacımız, öğrencilerimizin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmek ve onlara yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktır. Bu şenlik, ilçemizde eğitimin kalitesini yükseltmek için attığımız somut bir adımdır" dedi.Hakkâri Üniversitesinin akademik desteğiyle gerçekleştirilen şenlikte, üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından hazırlanan robotik kodlama, yenilenebilir enerji, 3D modelleme ve STEM atölyeleri büyük ilgi gördü. İlçedeki okullardan katılan öğrenciler, deneyerek öğrenme şansı buldukları bu etkinliklerde yeteneklerini sergileme fırsatı yakaladı.Şenlik kapsamında düzenlenen proje yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Derecik İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, etkinliğin önümüzdeki yıllarda daha geniş bir katılımla gerçekleşmesi ve ulusal çapta bir organizasyona dönüşmesi için çalışmalara şimdiden başladıklarını duyurdu.