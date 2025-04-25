Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve eriyen kar suları nedeniyle Dümbüllü Deresi taştı.Geçtiğimiz yaz sel afetinin ardından DSİ ve Oltu Belediyesi tarafından yapılan taşkın koruma (takimat) çalışmaları, son yaşanan selde yeniden zarar gördü. Derede su seviyesinin kritik düzeye ulaşması, çevredeki grup mahalleleri yeniden tehlike altına aldı.Çatak Mahallesi Muhtarı: "Aynı tehlike tekrar kapıda"Yaşanan felaketin ardından açıklamalarda bulunan Oltu’nun Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, "Dün akşam saatlerinde köyümüzde taşkın sel felaketi yaşandı. Geçtiğimiz yaz sel afeti sonrası DSİ tarafından dere içinde takimat yapılmıştı. Ancak dün yaşanan yeni sel suları, bu çalışmaları tamamen götürdü. Yollarımız tahrip oldu. Oltu Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğüne başvurduk. Üst mahallemizde karlar henüz erimedi. Önümüzdeki süreçte aynı tehlike ile karşı karşıya kalabiliriz. Bir an önce gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz" dedi.Belediye Başkanı Çelebi: "Derede ıslah projesi başlayacak"Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, selin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Başkan Çelebi yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sel felaketinden sonra dere ıslahı kapsamında taş takimatı yapılmıştı. Ancak üst bölgelerden gelen yağmur ve kar sularının birikmesiyle su seviyesi ciddi şekilde arttı. Tehlike hala devam ediyor. DSİ Bölge Müdürümüzle görüştük, en kısa sürede buraya iş makineleri gönderilecek ve zarar gören bölgelerde yeniden çalışma yapılacak. Ayrıca, bu derenin kalıcı çözüm için ıslah projesi yakında başlayacak. Mahallelerimiz bu tür sıkıntılardan kurtulacak," ifadelerini kullandı.Selin ardından bölgede büyük çapta hasar oluşurken, vatandaşlar kalıcı çözüm için yetkililerden hızlı müdahale bekliyor.