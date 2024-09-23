Elazığ’da dallarında hala meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla Elazığ’ın Gümüşkavak mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan elma ağacı dallarında meyveleri varken tekrar çiçek açtı. Eylül ayında ağacın çiçek açtığını gören vatandaşlar, hayrete düştü.
Dallarında meyvesi olan ağaç tekrar çiçek açtı
Elazığ’da dallarında hala meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı.
Elazığ’da dallarında hala meyvesi olan elma ağacı tekrar çiçek açtı.
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