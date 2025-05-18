Atatürk Üniversitesi, sağlık bilimleri alanındaki araştırma ve yenilik kapasitesini stratejik bir adımla daha ileriye taşıdı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 6 ay önce değerlendirmeye alınan, 16 Mayıs 2025 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Kararıyla Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme doğrultusunda üniversite bünyesinde "İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü" kurulmasına karar verildi. Enstitü, yerli ve milli ilaç ile aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırarak ülkemizin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.9818 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında kurulmasına karar verilen enstitü, Atatürk Üniversitesinin Ar-Ge odaklı vizyonunu güçlendirecek nitelikte. Enstitü; insan sağlığına yönelik biyoteknolojik ürün geliştirme, klinik öncesi ve sonrası çalışmalar yürütme, yüksek nitelikli bilimsel projeler üretme, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak araştırma platformları oluşturma gibi çok yönlü misyonlara sahip olacak.Rektör Hacımüftüoğlu: "Bilimsel Üretimi Toplumsal Faydaya Dönüştüreceğiz"Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilimsel birikimini toplumsal faydaya dönüştürme vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek: "İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüz, sadece akademik dünyamıza değil, doğrudan toplum sağlığına katkı sunacak stratejik bir kuruluştur. Pandemi sürecinde yaşananlar, sağlık alanında yerli ve milli üretimin ne kadar hayati olduğunu hepimize gösterdi. Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel gücümüzü ve araştırma altyapımızı, bu kritik ihtiyaçlara çözüm üretmek üzere yönlendiriyoruz. Enstitümüz sayesinde hem nitelikli bilim insanları yetiştirilecek hem de Ar-Ge projeleri ile katma değeri yüksek ürünler geliştirilecek. Türkiye’nin sağlıkta dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda biz de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu doğrultuda böylesine önemli bir birimi üniversitemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Çok Disiplinli Bir İş Birliği ModeliYeni kurulan enstitü, Atatürk Üniversitesi bünyesindeki çeşitli uygulama ve araştırma merkezleriyle iş birliği içerisinde faaliyet gösterecek. Özellikle "Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi" ile "Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi", bu süreçte temel araştırma ve ürün geliştirme faaliyetlerinin merkezi olacak. GLP (İyi Laboratuvar Uygulamaları) ve GMP (İyi Üretim Uygulamaları) standartlarına sahip laboratuvar altyapısı sayesinde hem insan hem de hayvan sağlığına yönelik ilaç, aşı ve biyoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi mümkün olacak.Eğitim, Üretim ve İstihdam Eksenli Bir Hedef YapısıEnstitünün sadece bilimsel üretime değil, aynı zamanda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine de katkı sunması bekleniyor. İlgili alanlarda lisansüstü eğitim programlarının açılması, yüksek lisans ve doktora tezlerinin desteklenmesi, Ar-Ge projeleriyle öğrencilerin doğrudan sürece dahil edilmesi gibi uygulamalar planlanıyor. Bu kapsamda genç araştırmacılara hem akademik hem de sektörel düzeyde yeni kariyer yolları açılması hedefleniyor.Toplumsal Katkı ve Uluslararası AçılımEnstitü, geliştireceği projelerle sadece bölgesel kalkınmaya değil, aynı zamanda ülke genelinde sağlık politikalarının şekillendirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor. Ayrıca Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sağlık Bakanlığı ve özel sektör destekli projelerle uluslararası düzeyde bilimsel iş birlikleri kurulması planlanıyor. Toplumun bilinçlendirilmesine yönelik sosyal sorumluluk faaliyetleri de enstitü gündeminde önemli bir yer tutacak.Atatürk Üniversitesinin köklü bilimsel birikimi ve dinamik araştırma ekosisteminden güç alacak olan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü; nitelikli bilgi üretimi, inovasyon, toplumsal katkı ve ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda önemli bir rol üstlenecek. Sağlıkta yerli ve milli üretimin geliştirilmesine yönelik atılan bu adım, üniversitenin araştırma üniversitesi vizyonuyla da tam bir uyum içerisinde şekilleniyor.