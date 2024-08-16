Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Mollaköy Ortaokulu öğrencisi Zeynel Abidin Eren ve arkadaşlarının halı saha talebine kayıtsız kalmadı.Vali Hamza Aydoğdu, geçtiğimiz günlerde Erzincan’ın merkeze bağlı Mollaköy Beldesine yaptığı ziyarette, Mollaköy Ortaokulu öğrencisi Zeynel Abidin Eren ve arkadaşlarının halı saha talebini geri çevirmemişti. Halı sahanın yapılması yönünde talimat veren Vali Hamza Aydoğdu, halı sahanın yapılacağı alanı Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, Mollaköy Belediye Başkanı Cihangir Kaya ve Zeynel Abidin’le birlikte ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Aydoğdu, "Çocuklarımızın talebi bizler için çok önemli. Bu talebin bir an önce yerine getirilmesi için çalışmalar başlatıldı. Öncelikli olarak derslerini aksatmamalarını istiyoruz. Boş kalan zamanlarda da hep birlikte futbol oynayacakları sağlıklı alanlar oluşturuyoruz. Öğrencilerimize ve beldemize hayırlı olsun." dedi.